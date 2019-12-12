فاروق الباز: مصر لن تنهض إلا بالعلم والعمل

استقبل اليوم الدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم جامعة عين شمس، العالم المصرى الدكتور فاروق الباز.



جاء ذلك بحضور ومشاركة د محمد منتصر وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من اعضاء هيئه التدريس والاداريين وطلاب الكليه.



ورحب عميد الكلية الدكتور محمد رجاء بالدكتور فاروق الباز واشار فى كلمته علي هامش اللقاء ان فارق الباز خريج كلية العلوم جامعة عين شمس الذي تفخر به الكلية والجامعه



واضاف عميد علوم عين شمس إلى ضرورة الاستفادة من خبرات السابقين والتعلم من كل من حولهم، فلا حدود ولا نهاية لعملية التعلم.



وخلال زيارة العالم المصري فاروق الباز لجامعة عين شمس، حرص على زيارة كلية العلوم، حيث عقد لقاء مفتوحا مع طلاب وأساتذة الكلية، واستقبله الطلاب استقبال حافل بالهتافات والتصفيق، فيما قدم له أحد الطلاب باقة من الورود، والتف حوله الطلاب لالتقاط الصور التذكارية و"السيلفى".



وقال الدكتور فاروق الباز، إنه تخرج فى جامعة عين شمس، والجامعة لها فضل كبيرا عليه، مشيرًا إلى أن الشهادة التي سيحصل عليها الطلاب من جامعة عين شمس، تعني أنه من اليوم فصاعدًا أصبحت قادرًا على تعليم نفسك.



وحث الباز الطلاب على الاستمرار في التعلم ، مؤكدًا أن مصر لن تنهض إلا بالعلم وبسواعد أبنائها والعمل بجد وإخلاص وولاء لرفعة وطننا الغالي مصر.