مدبولي يلتقي رئيسى وزراء الجابون وغينيا الاستوائية

التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل رئيسى وزراء الجابون وغينيا الاستوائية، لبحث سبل التعاون بين مصر وغينيا والجابون .



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،اليوم، رافق الرئيس السنغالى، ماكى سال، بجولة فى مجمع "بنبان" لمحطات الطاقة الشمسية بأسوان، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى "السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا"، والذى يقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضر جولة التفقد، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى قدم عرضا وافيا عن المشروع.



وفى بداية جولته بالمجمع، أكد رئيس الوزراء الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية لملف تنوع مصادر الطاقة الكهربائية، بما يلبى كافة الاحتياجات التنموية والخدمية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مجددًا التأكيد على حرص الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة على التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وإقامة المزيد من مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها مع عدد من الشركات المحلية والاقليمية والعالمية، لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا ما يتعلق بشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات.