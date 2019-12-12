تأجيل محاكمة متهمي أحداث الوراق لـ 11 يناير | بسبب قطعة أرض.. إحالة أوراق 3 أشخاص لفضيلة المفتي بتهمة قتل شقيقين بقنا

تأجيل محاكمة متهمي أحداث الوراق لجلسة ١١ يناير

قتلوا شابا بسبب مباراة القمة| جنايات طنطا تؤجل محاكمة 3 متهمين بكفرالزيات

بسبب قطعة أرض.. إحالة أوراق 3 أشخاص لفضيلة المفتي بتهمة قتل شقيقين بقنا



شهدت اليوم ساحات المحاكم عددا من القضايا الهامة على مدار اليوم حي ، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المُتهمين بالتعدي على حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، وذلك لجلسة 11 يناير لحضور الشهود.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد.



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، أنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة و العنف، وحملوا السلاح الأبيض و الحجارة.



ونسبت اليهم النيابة أنهم استعملوا القوة و العنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة و ذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.



كما قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق 3 أشخاص، شقيقين ونجل عمهما، إلى فضيلة المفتي، بتهمة قتل شقيقين، بمنطقة المعنا.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشار سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراح، ومحمد حسني، وعلاء محمد.



ترجع وقائع القضية إلى سبتمبر 2015 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا بمقتل القاضي رجب أحمد، وشقيقه عبد الرحمن، بطلقات نارية في منطقة المعنا.



وتبين من التحريات الأولية، أن كلا من "أحمد. م"، وشقيقه "علاء. م"، ونجل عمهم "حمادة. ع"، و"النعمان. ح"، و"فاطمة. أ"، مقيمين بقرية السمطا مركز دشنا، وراء مقتل الشقيقين، بسبب نزاعات على قطعة أرض.



وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم، وإحالتهم للمحاكمة، في القضية برقم 3342 لعام 2016 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 754 لعام 2016 كلي قنا، والتي قررت إحالة أوراق الأول والثاني والثالث، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي.



كما أصدر رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم قرارا بتأجيل جلسة محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الشاب "أحمد عوده " والمعروفة اعلاميا " ضحية مباراة القمة"، بين فريقي الأهلي والزمالك، الى جلسة 10 فبراير القادم ، للاستماع لشهود الاثبات.



وتعود أحداث الواقعة، الى شهر مارس الماضي عندما اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، آنذاك إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بمقتل شاب يدعى أحمد عودة، 20 عاما انتقل ضباط المباحث.



وتبين من الفحص، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه و3 من جيرانه على المقهى عقب مباراة الأهلي والزمالك بسبب خلافات بينهم، قام إثر ذلك المتهمون بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض، مما أ سفر عن وفاته، تم ضبطهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم عدة مرات .



كما تم إحالتهم لمحكمة جنايات طنطا، وتداولت المحكمة القضية وأصدرت قرارها السابق .



كما قضت المحكمة الإدارية العليا، بمعاقبة طاعن يختصم وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة للحصول على صيغة تنفيذية من حكم، باعتبار طعنه كأنه لم يكن لتخلفه عدم حضور الجلسة وعدم تقديم الشهادات التى أمرت المحكمة بتقديمها.



تعود تفاصيل الدعوى عندما قام الطاعن بطلب تسليمه صيغة تنفيذية من حكم خاص به وصادر من محكمة القضاء الإدارى عام 2004، وبيان ما إذا تم الطعن عليه من عدمه.



وكلفت المحكمة الطاعن تقديم شهادة رسمية من الجدول بما تم في الشق الموضوعي للدعوى الصادر بها حكم ويطالب بصيغته التنفيذية، والبحث عما اذا تم الطعن علين من عدمه، إلا أن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة، ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، مما دعى المحكمة بوقف الطعن جزائيًا لمدة شهر، ولم يعجل الطاعن بسرعة إعادة نظر طعنه من جديد، مما كان مفاداه باعتبار طعنه كأنه لم يكن.