مدير التأمين الصحي بمطروح.. 320 ألف منتفع من إجمالي 480 بالمحافظة .. النظام تكافلي اجتماعي يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية .. ويخفض معدلات الفقر والمرض

الدكتورة سارة عبد الفتاح:

المحافظة على استعداد جيد لتطبيق المنظومة باسرع وقت عقب التسجيل

المنظومة توفر الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل تدريب كوادر صحية من العاملين للتعامل مع تلك المنظومة













أكدت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير الـتأمين الصحى بمطروح أن عدد المنتفعين تحت مظلة التأمين الصحى الحالى بمطروح 320 ألف منتفع تقريبا من اجمالى عدد سكان المحافظة البالغ 480 ألف مواطن الأمر الذى يبشر بالخير حيث النسبة المتبقية من المواطنين الذين لم تشملهم مظلة التأمين الصحى ليست كبيرة مما يجعل المحافظة على استعداد جيد لتطبيق المنظومة بأسرع وقت عقب التسجيل.





وأضافت خلال ندوة إعلامية حول ( قانون التأمين الصحى الشامل وصحة المواطن ) أن منظومة التأمين الصحى الشاملة نظام تكافلي اجتماعي، يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية مضيفة أن المنظومة تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية. وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.





واكدت مدير التأمين الصحى بمطروح ان المنظومة تهدفُ لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة. أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.





وأوضحت مدير التأمين الصحى أنه يشترط أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحي الشامل، مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.





وأشارت إلى أن نسبة اشتراك المواطنين فى القانون الحالى تتراوح بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهريًا، وفى القانون الجديد ستكون بنفس تلك النسبة، لكن على إجمالى الدخل، فضلًا عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة بنسبة 2.5%، وباقى أفراد العائلة بنسبة 0.75% عن كل شخص، وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين و يدفع المشترك فى التأمين الصحى الجديد نسبة «مساهمات» رمزية، وقت إجراء الأشعة تصل لـ10% و20% للتحاليل، لعمل «كنترول» فى تقديم الخدمة، بينما العمليات الجراحية تجرى بدون أى مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى.





وأوصت الندوة بضرورة تفعيل دور التأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية لزيادة عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي بالإضافة إلى ضرورة تدريب كوادر صحية من العاملين فى القطاع الصحى للتعامل مع تلك المنظومة عند تطبيقها .



