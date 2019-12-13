خطأ شائع في الصلاة على النبي .. الإفتاء تصححه |فيديو

فتاوى تشغل الأذهان .. حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه أثناء الصلاة.. وتواصل المرأة مع رجل أجنبي بسبب إهمال زوجها.. وهل تغيير حفاضات الأطفال ينقض الوضوء؟