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فن

ألف سلامة عليك وربنا يسعدك.. رحاب الجمل توجه رسالة لـ أحمد فهمي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:16 م
رحاب الجمل واحمد
رحاب الجمل واحمد فهمى
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محمد بدران
نشرت الفنانة رحاب الجمل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت رحاب الجمل في الصورة برفقة الفنان أحمد فهمى وعلقت قائلة: "اجمل حاجة للفنان أنه يشتغل مع نجم وفنان محترم إنسان بجد وطيب القلب ألف سلامة عليك وربنا يسعدك أنت وهنا 🌹🌹🌹 مسلسل 🎬📺 #ريح_المدام".

وتشارك الفنانة رحاب حاليا فى تصوير مسلسل "اتنين في الصندوق" ويقوم ببطولته كل من حمدي الميرغني، أوس أوس، انتصار ، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، ، نهي عابدين .

يذكر أن رحاب الجمل شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.

وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" - ياسمين صبرى - ويقع بين يدي عصابة الفنان فاروق الفيشاوى، ويضطر للهرب وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.
ألف سلامة عليك وربنا يسعدك.. رحاب الجمل توجه رسالة لـ أحمد فهمي
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