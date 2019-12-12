داعية إسلامي يكشف عقوبة الكذب على الله.. فيديو

كشف الدكتور عصام الروبي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، عن أشد أنواع الافتراء على الله، منوها أن التكذيب على الله حينما يقول العبد أن الله تعالى يقصد كذا وهو لا يقصده تعالى.



وقال عصام الروبي، في لقائه على فضائية "أزهري"، إن هؤلاء يفترون على الله بدون دليل أو قاعدة أو أى دليل واضح، منوها أن الأمر يكمن في اتباعهم للظن وما تهوى أنفسهم.



كتم العلم افتراء على الله

كتم العلم يعتبر خيانة، ولا يجوز لعالم منع أو كتم الرأى المخالف لمذهبه، والعالم الحق يجب أن يقول كل الآراء، إذا كان حنفيًا فيقول رأي الشافعي ويقول إنه يرجح كذا إنما لا يحجب، كما لا يجوز له أن يحجب رأيه، ولا يوجد أحد يوقع عن رب العالمين، ومن يقول إنه يوقع عن الله فهذا دجل.



كما أنه لا يوجد مخلوق يملك حق التوقيع عن رب العالمين، إلا إذا صحت الآية القرآنية والحديث بذلك، وطالما لا توجد آية أو حديث فلا ينبغي أن يقول الله تعالى يحب كذا ويكره كذا، فلا داعي من الافتراء على الله تعالى لإرعاب الناس، بقول هذا رأي الشرع.



الكذب على رسول الله

الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أشكال عدة منها التشكيك الدائم في مصادر الشريعة وحديث النبي "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" هو الذي حرك الصحابة رضوان الله عليهم لحفظ السنة خوفا عليها من التحريم.



والصحابة رصوان الله عليهم كانوا إذا جاء لهم أحد يقول "سمعت رسول الله يقول كذا " يقولون له " أقسم بالله " وكان سيدنا عمر بن الخطاب إذا جاءه أحد يقول سمعت رسول الله يقول فيطلب منه الإتيان بشاهد على ذلك.



التشكيك في الشريعة يجعل الناس في حيرة من أمرهم ويتساءلون أيهما كذب وأيهما صدق فيخلق فتنة كبيرة لذا سارع الصحابة لتوثيق كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم.