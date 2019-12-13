ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: تراجع معدل التضخم يؤكد نجاح برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل كبير

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
تراجع معدلات التضخم
تراجع معدلات التضخم
Advertisements
أحمد أيمن
كشف المهندس اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر ومنذ بداية العام الحالي.

قال المهندس أسماعيل نصر الدين، أن تراجع معدل التضخم بشكل كبير خلال شهر نوفمبر الماضي، ومنذ بدء العام الحالي يؤكد نجاح سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي التى تنفذها مصر وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المواطنين المصريين.

منوها في بيان له، أن تراجع معدل التضخم، يعود إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "-4.3%"، ومجموعة الفاكهة بنسبة "-3.5%"، ومجموعة الأسماك بنسبة "-1.8%"، ومجموعة اللحوم بنسبة "-1.7%"، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة "-1.7%"، الحبوب والخبز بنسبة "-1.3%"، مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة "-2.1%"، قسم النقل والموصلات بنسبة "-0.4%".

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن تراجع السلع الأساسية والغذائية بشكل كبير أدى الى انخفاض معدل التضخم وعليه تتزايد القدرة الشرائية للمواطنين وينتهي الغلاء.

وأكمل النائب اسماعيل نصر الدين، علي أن توالي اجراءات الاصلاح الاقتصادي تبشر بمزيد من التراجع في أسعار السلع من ناحية والقضاء على البطالة من ناحية أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع المحروقات والأسعار.. أسباب الانخفاض غير المسبوق لمعدلات التضخم

خفض أسعار الفائدة بالبنوك الابرز .. تقرير بلومبرج: تراجع معدلات التضخم لاول مرة منذ 9 سنوات.. وخبراء: الاقتصاد المصرى يجنى ثمار الاصلاح

صناعة البرلمان تبشر المصريين.. أسعار السيارات والسلع تنخفض في هذا الموعد

بعد تراجع معدلات التضخم.. برلماني يزف بشرى حول انخفاض أسعار السلع

اقتصادية البرلمان تكشف 3 أسباب أدت لانخفاض معدلات التضخم

انخفاض الأسعار.. بلومبرج: تراجع معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 9 سنوات.. برلمانيون: هبوط سعر الدولار أمام الجنيه اهم الاسباب.. توقعات بتراجع سعر هذه السلع مع بداية 2020

ترشيحاتنا

بـ فستان أنيق ولافت .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا

حكم من أدرك صلاة الجمعة في الركعة الأولى | الإفتاء توضح

الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر فادحة لتركيا وقطر في طرابلس

رمضان صبحي يحسم الجدل حول تصريحاته عن انضمام محمد صلاح للمنتخب في أولمبياد طوكيو

تطور جديد مفاجئ فى إعلان توقيع كهربا الرسمي لـ الأهلي

الانقسام يضرب الزمالك.. عبدالله السعيد وبوطيب ملفات على طاولة إدارة الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

شاهد .. منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية