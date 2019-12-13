برلمانى: تراجع معدل التضخم يؤكد نجاح برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل كبير

كشف المهندس اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر ومنذ بداية العام الحالي.



قال المهندس أسماعيل نصر الدين، أن تراجع معدل التضخم بشكل كبير خلال شهر نوفمبر الماضي، ومنذ بدء العام الحالي يؤكد نجاح سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي التى تنفذها مصر وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المواطنين المصريين.



منوها في بيان له، أن تراجع معدل التضخم، يعود إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "-4.3%"، ومجموعة الفاكهة بنسبة "-3.5%"، ومجموعة الأسماك بنسبة "-1.8%"، ومجموعة اللحوم بنسبة "-1.7%"، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة "-1.7%"، الحبوب والخبز بنسبة "-1.3%"، مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة "-2.1%"، قسم النقل والموصلات بنسبة "-0.4%".



وأشار عضو مجلس النواب، الي أن تراجع السلع الأساسية والغذائية بشكل كبير أدى الى انخفاض معدل التضخم وعليه تتزايد القدرة الشرائية للمواطنين وينتهي الغلاء.



وأكمل النائب اسماعيل نصر الدين، علي أن توالي اجراءات الاصلاح الاقتصادي تبشر بمزيد من التراجع في أسعار السلع من ناحية والقضاء على البطالة من ناحية أخرى.