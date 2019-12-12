اهم الاخبار: ليبيا تفضح قطر وأردوغان .. وفاة مخرج برنامج عمرو أديب .. حكاية أسد أسيوط

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
صفعة لأردوغان.. اليونان تعترف بالبرلمان الليبي ممثلا رسميا للبلاد
أعلن البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، الاعتراف رسميا بالبرلمان الليبي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي " اقرأ المزيد ".
الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر فادحة لتركيا وقطر في طرابلس
أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب تدمير حجم هائل من الأسلحة القطرية والتركية في العاصمة الليبية طرابلس" اقرأ المزيد ".
اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا
أصبح محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك السابق قاب قوسين أو أدنى من التوقيع الرسمي للنادى الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة " اقرأ المزيد ".
وفاة شريف السقا مخرج برنامج عمرو اديب فى حادث أليم
توفى قبل قليل المخرج شريف السقا فى حادث أليم، وهو مخرج برنامج الحكاية على شاشة MBC مصر" اقرأ المزيد " .
معركة حاسمة.. حفتر يعلن ساعة الصفر لتحرير طرابلس
أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس " اقرأ المزيد ".
أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسي في الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام
انطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى أمس، الأربعاء، بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا" " اقرأ المزيد ".
حقيقة ظهور أسد وسط الزراعات في أسيوط
نفى مكتب إعلام محافظة أسيوط – فى بيان صادر عنه اليوم – كل ما تم نشر على المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن ظهور أسد ببعض الزراعات بإحدى قرى مركز أبنوب أو لجثته – على حد وصفهم - مؤكدا أنها مجرد "شائعة" " اقرأ المزيد ".
صفعة لأردوغان.. اليونان تعترف بالبرلمان الليبي ممثلا رسميا للبلاد
أعلن البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، الاعتراف رسميا بالبرلمان الليبي ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي " اقرأ المزيد ".
الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر فادحة لتركيا وقطر في طرابلس
أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب تدمير حجم هائل من الأسلحة القطرية والتركية في العاصمة الليبية طرابلس" اقرأ المزيد ".
اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا
أصبح محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك السابق قاب قوسين أو أدنى من التوقيع الرسمي للنادى الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة " اقرأ المزيد ".
وفاة شريف السقا مخرج برنامج عمرو اديب فى حادث أليم
توفى قبل قليل المخرج شريف السقا فى حادث أليم، وهو مخرج برنامج الحكاية على شاشة MBC مصر" اقرأ المزيد " .
معركة حاسمة.. حفتر يعلن ساعة الصفر لتحرير طرابلس
أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس " اقرأ المزيد ".
أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسي في الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام
انطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى أمس، الأربعاء، بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا" " اقرأ المزيد ".
حقيقة ظهور أسد وسط الزراعات في أسيوط
نفى مكتب إعلام محافظة أسيوط – فى بيان صادر عنه اليوم – كل ما تم نشر على المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن ظهور أسد ببعض الزراعات بإحدى قرى مركز أبنوب أو لجثته – على حد وصفهم - مؤكدا أنها مجرد "شائعة" " اقرأ المزيد ".