وليد طوغان: 300 ألف شاب من جميع دول العالم يريدون المشاركة بمنتدى الشباب

قال وليد طوغان، الكاتب الصحفى ورئيس تحرير الكتاب الذهبي بـ روز اليوسف، إنه بعد ثورة 25 يناير كان هناك مصائب كثيرة، ولكن بعد 30-6، تم وقف هذه المصائب العمل على تنمية بعض المحاور وهي :المحور الاقتصادي، واستعادة مصر لمكانتها وتأهيل الشباب وغيرها.



وأضاف طوغان، خلال حوارها ببرنامج « مساء دي إم سي» المذاع على قناة « دي إم سي»، أن هناك محافظين اليوم شباب في أعمار الثلاثين، وهذا يتم لأول مرة فى مصر.



وأشارت إلى أن مؤتمر الشباب الذى يعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي نتج عنه تولى الشباب المناصب القيادية كمحافظين وهذا أمر يعود بالنفع على الشاب، والاستفادة من طاقتهم.



وأوضحت وليد طوغان، أن مؤتمر الشباب تم عقدة لأول مرة فى عام 2017، وحضر المؤتمر 3200 شاب من 113 دولة، وفى العام الثانى حضر المؤتمر 5000 شاب من 169 دولة، واليوم يشارك أكثر من 7000 شاب.



وأكدت أن الدولة المصرية لها دور فى دعم الشباب، وأن مصر لها تأثير فى المنطقة، ولديه إيمان بالشباب، لافتا أن هناك 300 ألف شاب من جميع دول العالم تريد المشاركة فى منتدي شباب العالم الذي سيعقد فى شرم الشيخ فى الأيام المقبلة.