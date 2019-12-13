طريقة بيتزا البطاطس خطوة بـ خطوة

تعد البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل بيتزا البطاطس المبشورة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى وهى:-



مكونات بيتزا البطاطس المبشورة:-

- 2 كوب بطاطس مبشورة

- 1 كوب جزر مبشور

- 1 ملعقة كبيرة دقيق

- زعتر جاف

- بصل مبشور

- 3 بيض

- صلصة طماطم

- ثوم مفروم

- فلفل أخضر رومي

- جبنة موتزاريلا

- جبنة رومي

- زيتون أسود حلقات



طريقة تحضير بيتزا البطاطس المبشورة:-



- تخلط البطاطس المبشورة مع الجزر المبشور والبيض والدقيق والملح والفلفل الأسود



- يشكل من الخليط طبقة في صينية بيتزا



- تخلط الصلصة مع الزعتر والثوم والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة



- يضاف على الوجه الزيتون والجبن



- توضع في الفرن حتى تمام النضج ثم تقطع وتقدم .



