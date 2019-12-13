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مرأة

طريقة بيتزا البطاطس خطوة بـ خطوة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل بيتزا البطاطس المبشورة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى وهى:-

مكونات بيتزا البطاطس المبشورة:-
- 2 كوب بطاطس مبشورة
- 1 كوب جزر مبشور
- 1 ملعقة كبيرة دقيق
- زعتر جاف
- بصل مبشور
- 3 بيض
- صلصة طماطم
- ثوم مفروم
- فلفل أخضر رومي
- جبنة موتزاريلا
- جبنة رومي
- زيتون أسود حلقات

طريقة تحضير بيتزا البطاطس المبشورة:-

- تخلط البطاطس المبشورة مع الجزر المبشور والبيض والدقيق والملح والفلفل الأسود

- يشكل من الخليط طبقة في صينية بيتزا

- تخلط الصلصة مع الزعتر والثوم والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة

- يضاف على الوجه الزيتون والجبن

- توضع في الفرن حتى تمام النضج ثم تقطع وتقدم .

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