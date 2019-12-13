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أخبار العالم

رئاسيات الجزائر.. هيئة الانتخابات تعلن موعد النتائج الأولية وعدد المصوتين

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، إن نتيجة الانتخابات الأولية ستعلن رسميًا في الثالثة مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأضافت السلطة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن عدد المصوتين داخل الجزائر بلغ أكثر من 9 مليون ناخب بمعدل 41.14 في المئة، وفي الخارج أكثر من 9 في المئة.

وبدأت عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الجزائرية، مساء الخميس، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع أبوابها، وسط احتجاجات شعبية كبيرة.

وخرج آلاف المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية، متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي سبق أن منعت تظاهرة صغيرة في الصباح.

واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات الشرطة.

وحاول المتظاهرون اقتحام مركز التصويت بإكمالية باستور، حيث منعتهم الشرطة برش الغاز المسيل للدموع، لكنها اضطرت إلى غلق المركز لنحو نصف ساعة قبل ان تعيد فتحه.
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