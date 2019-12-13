بيان شديد اللهجة من المجلس الأوروبي لأردوغان على خلفية اتفاقه مع السراج

أصدر المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، بيانًا شديد اللهجة أدان فيه انتهاك تركيا لسيادة قبرص عبر اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية غير الشرعية برئاسة فايز السراج.



وقال البيان: "نجدد تضامننا الكامل مع اليونان وقبرص بشأن ما قامت به تركيا، فإن مذكرة التفاهم البحرية بين السراج وأردوغان تنتهك سيادة دول أخرى وتخالف قانون البحار الدولي".



وتابع البيان: "نجدد تأكيدنا بأن أنشطة الحفر التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص غير قانونية".