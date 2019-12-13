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رياضة

النحاس: صدارة الدوري لا تعنيني وهدفي المركز الرابع

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:27 ص
صدى البلد
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نور عادل
أعرب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سعادته البالغة، بالفوز الذي حققه فريقه على المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري.

وقال النحاس، في تصريحات تلفزيونية :"نجحنا في تحقيق فوز في توقيت مهم، وعلى فريق كبير بحجم النادي المصري، الذي يمتلك جهاز فني متميز بقيادة إيهاب جلال"، مضيفا :"مباراة المصري كانت متكافئة، ولكننا نجحنا في الحصول على ضربة جزاء عن طريق سيف الدين الجزيري، ليسجل منها محمد سمير، هدف الفوز".


وأضاف :"صدارة الدوري لا تعنيني، وهدفي إنهاء المسابقة في المركز الرابع"، مؤكدا أن مباراة المصري كانت بست نقاط لأنه أقوى المنافسين لنا على المربع الذهبي.
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