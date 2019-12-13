ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف صفوف النقل بأسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف الصفوف النقل والشهادة على أن تبدأ الامتحانات في 31 من الشهر الجاري وتنتهي في 23 يناير المقبل بمختلف الصفوف .



وكان صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عقد اجتماعا موسعا ضم المديرين والموجهين العموم ومديرى الإدارات وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة "الإعدادية" والتى من المقترح أن تبدأ فى (31) ديسمبر الجارى ، وذلك بحضور عبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى وهشام طاهر مدير إدارة شئون الطلاب وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن



وأكد " وكيل الوزارة "على ضرورة زيارة مديرى الإدارات والموجهين للمدارس بكافة المراحل التعليمية للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والإنتهاء منها كاملة وكذلك المراجعة مع الطلاب قبل بدء الإمتحانات.



وطالب "فتحى" مديرى الإدارات والموجهين العموم بضرورة الالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة لعملية الامتحان مشددا على ضرورة الالتزام بمواصفات ورقة الإمتحان وأن تكون مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح وأن تكون جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وبعيدة عن الصبغة السياسية و خالية من التعقيد والغموض مشددا على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري( 313 )الخاص بالتقويم الشامل.



ونوه وكيل الوزارة إلى ضرورة وضع امتحان بديل "احتياطي "يحتفظ به المسئول عن وضع الامتحان إنقاذا لموقف قد يطرأ.



وطالب وكيل الوزارة بأن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب مشددا على ضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأى شخص دخول المدرسة أثناء فترة الإمتحانات لغير المختصين وعدم وجود تليفون محمول بيد المعلم أو الطالب داخل اللجنة وكذلك التأمين الكامل للكنترولات داخل هذه المدارس.

