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رياضة

مران قوي لحراس المرمى بـ الأهلي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، تدريبات قوية صباح اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الأحد المقبل في الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام.

وشارك ثلاثي حراسة المرمى في تدريبات الكرة التي ركز عليها رينيه فايلر المدير الفني، واشتملت على بعض الفقرات المتنوعة لتنفيذ بعض الجمل الفنية.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم علي ملعب التتش استعدادا للحرس واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.

ويؤدي الفريق مرانه عصر غدا السبت على ملعب التتش، في ختام استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.
وعقب نهاية المران الذي يقام غدا، يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.
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