السيستاني: يجب حصر السلاح في يد الدولة العراقية

أكد ممثل المرجعية الشيعية في العراق، علي السيستاني، أن المعركة الحالية في العراق يجب أن توجه إلى الإصلاح، لافتا إلى أن من هزم داعش قادر على قيادة معركة الإصلاح في العراق.



ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، نقل أحمد الصافي عن السيستاني، قوله في خطبة الجمعة اليوم، إنه من الضروري أن يحافظ الجيش العراقي على مهنيته وحياده بعيدا عن أي تأثير خارجي، مضيفًا أن لا يجب السماح بوجود عناصر مسلحة خارج شرعية الدولة العراقية.



وأكد أن استقرار العراق رهن بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، منددا بالاعتداء على المتظاهرين السلميين على جسر السنك في بغداد قبل أيام.



كما أدان عمليات القتل والتعذيب والسحر للمتظاهرين، موجها التحية للأبطال في ذكرى النصر وهزيمة داعش التي حلت قبل أيام.



وشدد على ضرورة إعادة بناء القوات العراقية المسلحة ضد أي عدوان خارجي، وإعادة النازحين.