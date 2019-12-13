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محافظات

بدء أعمال تصميم وتنفيذ محطة مياه الطود المدمجة بالأقصر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:42 م
صدى البلد
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شمس يونس
شهد العميد محمد ابراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر، والمهندس محمد عويس مدير عام مياه الشرب بشركة مياه الأقصر تسليم موقع محطة مياه الطود الجديدة الي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للبدأ في أعمال تصميم وتنفيذ محطة الطود المدمجة الجديدة بنظام الترشيح الغشائي الفائق بطاقة 10000 متر مكعب/ اليوم لمدينة الطود ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العربيه للتصنيع (مصنع المحركات).

وأوضح "عويس"، أن هذا المشروع المزمع إنشاؤه يعد من أكبر وأهم المشاريع بمركز ومدينة الطود والذي سيضيف 10000 متر مكعب /اليوم بالإضافة إلى المحطة المقامة محطة الطود المدمجة ليصبح الإجمالي بالمحطتين 27000 متر مكعب /اليوم والذي تخدم جميع مدن وقرى ونجوع وعزب مركز الطود ، والذي تعمل على زيادة جودة المياه المنتجة للاكتفاء الذاتي من المياه واستدامة الخدمة حتى 2030/2037، مع زيادة فرص العمل والاستثمار بالظهير الصحراوي بالطود وكذلك القضاء على المناطق الساخنة بحواجر العديسات قبلى وبحرى وتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة المستقبلية بمركز الطود.

كما أضاف المهندس محمد شحاته مدير عام التخطيط بأن تكلفة هذا المشروع 75 مليون جنيه طبقاََ للبروتوكول الموقع ويتم التنفيذ تسعة أشهر من بدء تسليم الموقع من شركة مياه الأقصر إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
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