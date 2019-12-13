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محافظات

عقب تسرب مياه جوفية الدفع بسيارات لشفط المياه بقرية طنبدى بمغاغة شمال المنيا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:43 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا عن الدفع بثلاث سيارات كسح لشفط المياه من منازل الأهالي بقرية طنبدي حفاظا علي سلامة الأهالي وعدم تعرض منازلهم للخطر .

جاء ذلك عقب تلقي مجلس المدينة شكاوي عدد من المواطنين يفيد بتسرب للمياه داخل منازلهم مما يسبب خطرا على حياتهم ويعرض منازلهم للانهيار.

قال اللواء إيهاب زهنى رئيس مركز مغاغة إنه على الفور تم الدفع بثلاث سيارات لشفط المياه من المنازل، كما تم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمغاغة للوقوف علي سبب تسرب المياه ، وقد أفادت بأن تلك المياه عبارة عن مياه جوفية نظرا للموقع الجغرافي المنخفض للقرية ولا يوجد أي كسر بمواسير المياه .

كما وجه رئيس المركز بتشكيل غرفة عمليات لحصر جميع القرى التي تعاني من نفس المشكلة وإيجاد حلول لها .
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