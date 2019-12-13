حملة لرفع وإزالة الإشغالات فى مركز ومدينة الفشن

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وتنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.



وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات برئاسة أحمد دسوقي،وفي حضور اللواء حمدي فرج مساعد مدير الأمن،والمقدم مسلم محفوظ نائب مأمور المركز،الرائد مصطفى أحمد وكيل شرطة المرافق ،عبد اللطيف محمود نائب رئيس المدينة،أحمد وهبة رئيس قسم الإشغالات وومسؤولي النظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية



حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من ميدان الشيخ شمردل وشارع سعد زغلول والطريق الدائري ،والتي شملت:( تاندات صاج،كراسي بلاستيك ، طاولات ،عروق خشبية ،أعمدة، لافتات عشوائية بدون ترخيص،تعديات على الأرصفة ، باعة جائلين ، فاترينات ...)وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية ،حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.