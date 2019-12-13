شكرًا محمد بن زايد .. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: "حامى حمى الوطن"

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بدولة الإمارات العربية المتحدة هاشتاج "#شكرا_محمد_بن_زايد" شاكرين له على إنجازاته العظيمة وإبقاء دولتهم فى وضع مستقر؛ حيث تصدر الهاشتاج المرتبة الأولى فى الإمارات ، فيما جاءت تغريدات مفعلى الهاشتاج كالتالى :





#شكرا_محمد_بن_زايد لأنك أبقيت الوطن مصانًا والبيت متوحد رغم كل التحديات التي عصفت بالآخرين لأنك وضعت مصلحة الوطن أولًا رغم الخطر لأنك لم تخذل وطنك وشعبك بل اتحدت وتوحدت مع همومهم وطموحاتهم فكنت سدًا منيعًا في وجهه المتربصين بالوطن شكرًا لأنك كما أرادك زايد لهذا الوطن وشعبه .





#شكرا_محمد_بن_زايد الأب الحنون، أخلصت لشعبك ووطنك، فصارت الإمارات دولة المنجزات والمعجزات.





#شكرا_محمد_بن_زايد يا سيدي بسمتك موت ،أعدائك أبسم رجيتك...... خلنا نفنيهم ،يرجون زرع الفتنه فى أرجائك ، وأصغر فتى فى بلادنا يكفيهم ،إسمك يزلزلهم فكيف لقائك ، وأنت الشرر في نظرتك يشوبهم .





لأنك إمتداد زايد فينا.. وظله الباقي بيننا

شكرًا #محمد_بن_زايد لأنك حامي حمى الوطن وباني حصنه.. وقائد عسكره.. وأسد عرينه احتضنت الشباب.. وعلمت الأجيال خدمة الوطن.. وزرعت فيهم البطولة والرجولة والجندية فأنت فخرنا وأنت عزنا يا أبوخالد.



