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حوادث

ضبط سيدة ونجل شقيقها لتعديهما بالضرب على صاحبة مشغل وسرقتها بالمحلة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
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أحمد على
ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم سيدة ونجل شقيقها لتعديهما بالضرب على صاحبة مشغل بواسطة قطعة من "الطوب الحجارة "وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية بالإكراه بالمحلة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ رسمي من صاحبة مشغل تطريز محضرا تفيد بأنها أثناء دخولها الى مشغل تطريز محل عملها فوجئت بمجهولين ملثمين قاما بالدخول للمشغل والتعدى عليها بالضرب بجسم صلب "حجر طوب" على رأسها فأصيبت بجرح مما أفقدها وعيها وسرقه 7 ألاف جنيه و2 خاتم ذهبي وهاتف محمول بالإكراه منها والهرب.

كما تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد أكمنه ثابته ومتحركة تمكن الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة من ضبط سيدة ونجل شقيقها بدائرة القسم لارتكابهما واقعة سرقة صاحبة المشغل بالإكراه .

وكشفت التحريات الأمنية أن السيدة ونحل شقيقها اتفقا على سرقة صاحبة المشغل وبمواجهتهما ارشدا على موقع إخفائهما للاموال والمسروقات وبيعهما المشغولات الذهبية لبائع ذهب طنطا وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات .
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