هناكل إيه النهاردة.. دجاج بورستيد وأرز مقلي وكب كيك بطاطا

هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.









ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.









طريقة عمل دجاج بورستيد أميرة شنب

مقادير دجاج بورستيد

دجاج مقطع مع الجلد الي 8 قطع





التتبيلة

ملعقة كبيرة ثوم بودرة





قطعة كبيرة زنجبيل





ملعقة صغيرة فلفل اسود ناعم





كوب لبن رايب





عصير ليمون





بابريكا





بصل بودرة





زعتر فريش





بيض





كريمة





ملح وفلفل





دقيق





كورن فليكس





بقسماط





نصف كوب بهارات بروستيد





زيتالصوصمستردة





كاتشب





مايونيز





طريقة تحضير دجاج بورستيد





* اخلطي اللبن الرايب مع البابريكا و عصير الليمون و التوابل مع الزعتر و يقلبوا جيدا





* ضيفى الدجاج الى الخليط ثم يتبل البقسماط مع الكون فليكس ايضا بنفس التوابل و البهارات





* اخفقى البيض مع الكريمة و ملح وفلفل





* ارفعي الدجاج من التتبيلة ثم يغمس فى البيض و الدقيق و البقسماط ثم يحمر فى زيت غزير حتى يكتسب اللون





* ضعي الدجاج على رف الفرن و يدخل حتى يكتمل النضج تماما ثم يرفع و يقدم بالهنا مع الكاشتب و المايونيز





طريقة عمل ارز مقلي مع البسلة لهشام البنا





مقادير أرز مقلى مع الدجاج المدخن والبسلةأرز بسمتى





دجاج مدخن





جزر





بسلة





كرات أفرنجى





كركم





زنجبيل





زيتكزبرة خضراء





صويا صوص





ملح





فلفل أبيض





طريقة تحضير أرز مقلى مع الدجاج المدخن والبسلة





* ضعى الأرز فى القليل من الزيت على النار





* أضيفى الأرز وقلبيه





* أضيفى الماء الساخن





* إتركيه لينضج 3/4 تسوية





* قطعى الكرفس وورق الكرفس





* أضيفى الجزر المقطع مكعبات صغيرة





* أضيفى الكرفس المقطع





* أضيفى الكرات الأفرنجى المقطع للخليط





* أضيفى البسلة





* أضيفى الصويا صوص وزيت السمسم





* أضيفى الأرز المسلوق





* قطعى الدجاج المدخن وأضيفيه للأرز والخضار





* ضعى الأرز فى طبق التقديم





* أضيفى حبوب البسلة المسلوقة للتزيين على وجه الطبقزينى الطبق





طريقة عمل كب كيك البطاطا لنجلاء الشرشابى.

مقادير كب كيك بطاطا باللبن والسكر

نصف كيلو بطاطا مسلوقة

3 بيضة

نصف كوب لبن

نصف كوب زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب سكر

كوب دقيق

باكو بيكنج بودر





طريقة عمل كب كيك بطاطا باللبن والسكر

* اخلطي البطاطا المسلوقة مع البيض واللبن والزبدة والسكر والفانيليا

* اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر

* اخلطي المقادير معًا وقلبى برفق من أعلى لأسفل

* صبى المقادير فى ورق كب كيك فى قوالب كب كيك وأدخليها الفرن حتى تمام النضج

* اتركيها لتبرد ثم زينيها بالكريم شانتى وقدميها



