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رياضة

أهلي 2006 يفوز على شباب سراي القبة في مهرجان البراعم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ على مضيفه مركز شباب سراي القبة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن الجولة العاشرة من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة.

جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق يوسف السيد، ومحمد شريف وعمر زكريا، ليحقق الأهلي فوزًا جديدًا في البطولة، ويواصل التربع في صدارة الترتيب.

بهذا الفوز رفع أهلي ٢٠٠٦ رصيده إلى ٢٤ نقطة، جمعها من الفوز في ٨ مباريات، حيث فاز اعتباريًا في الجولة الأولى ٢ – صفر على مركز شباب سراي القبة الذي لم يحضر لخوض المباراة، وفاز على شباب عرب الحصن ٦ – صفر، وعلى السكة الحديد ٤ – ١، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى الطيران ٦ – صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ – صفر، وعلى المعادي واليخت ٧ – ١، وعلى مركز شباب سراي القبة ٣ – ١، مسجلًا ٣٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ولفريق أهلي ٢٠٠٦ مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام شباب حلوان الجديدة، كما أنه لم يلعب في الجولة الثامنة التي تأجلت بالكامل، بسبب معسكر منتخب القاهرة مواليد ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦، والذي أقيم الأسبوع الماضي.
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