خطة البرلمان تطالب بتغيير معايير استبعاد المواطنين من بطاقات التموين

طالبت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بعد أغلاق موعد تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية ، بإعادة النظر في المعايير التي كانت سببًا في هذه التظلمات وتعديلها لتجنب وقوع الضرر مرة أخرى على المواطن البسيط.



وأضاف "الكسان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن على وزارة التموين البحث والتدقيق جيدًا في المعايير التي تم وضعها لاستبعاد الغير مستحقين من بطاقات التموين، لافتة إلى أن هناك معايير يوجد بها إشكالية مثل معيار فواتير الكهرباء حيث أن هناك وحدات سكنية يوجد بها أكثر من شخص ولكن بها عداد كهربائي واحد فقط وذلك لابد أن تعيد النظر فيه الوزارة مرة أخرى.



يأتى ذلك بعد أن أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى الأحد 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية نوفمبر الماضي.



وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير لها، إنها تسعى من وراء المد هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم تظلماتهم، مشيرة إلي أن الحكومة مهتمة برفع كافة الأعباء عن الفئات المهمشة.



وأضاف التقرير أن الوزارة تسعى لإعطاء المواطنين من أصحاب البطاقات ممن تم استبعادهم، لتقديم كافة المستندات الدالة علي أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.



اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات وقيادات وممثلي اللجان النقابية ومديري الإدارات ومديري الموارد البشرية لشركات (اسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، النشا والخميرة والمنظفات، قها وادفينا للأغذية المحفوظة) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



حضر الاجتماع اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمحاسب شريف القليني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، و رؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت، وقها وادفينا، والنشا والخميرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور المكتب الاستشاري المنوط به مسؤولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات.



