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أخبار البلد

الشباب يناقشون سبل الإبداع في ظل الثورة الصناعية الرابعة بـ منتدى شباب العالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:43 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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شرم الشيخ: محمد عبد المنعم
انطلقت ورشة عمل بعنوان "مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة" ضمن ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت خلالها العديد من القضايا المتعلقة بالإبداع وتأثير التكنولوجيا على الشباب.

أكد فيها الدكتور ريتين كوريا، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو "UNIDO، أهمية الإبداع والعلوم التكنولوجية للتنمية الصناعية في المستقبل، وضرورة إدراك الحكومات لما تمتلكه من إمكانيات لتحديد ما يمكنها أن تفعله تجاه التطور السريع للتكنولوجيا وضرورة التحرك نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق التقنيات والمعدات والبرمجيات الحديثة.

كما صنف ريتين الإبداع إلى إبداع تسويقي مرتبط بالثورة الصناعية الرابعة، وإبداع مؤسسي مرتبط بالمنظمات وممارسات العمل داخل الشركات التي تصل إلى مرحلة التصنيع للمنتج النهائي، وكل ذلك لن يأتي إلا من خلال بيئة داعمة للإبداع تتيحها الشركات والمنظمات، مؤكدًا على أن التمثيل الحكومي يحدث من خلال تقديم الحوافز، والصناعة، وقضايا العمل وطرق حلها بمعايير الجودة.

عرض أيضًا فريق “فور تو مورو" الذي يضم شباب من مختلف الجنسيات من الأردن ومصر وإسبانيا وتايلاند واليابان، أفكار إبداعية ملهمة لعلاج العقبات والمشكلات التي تواجه الشباب لإنشاء شركات ومشروعات صغيرة من خلال وضع خطة عمل متكاملة بدءًا من وضع فكرة خلاقة، وتحديد السوق المستهدف وعمل نموذج مبدئي، واستخراج تصاريح حقوق الملكية، واختيار نموذج عمل مناسب، وتحديد مصادر التمويل، ووضع تصور للشكل النهائي، وإيجاد الموزعين وصولا لعملية بيع المنتج.

قام فريق "أبل تو" من مصر وروسيا ونيجيريا وتايلاند بتقديم مشروع للتعاون المؤسسي بين الشباب والحكومات ووضع تصور لتحسين البنية التحتية، وتقديم إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة للشباب لتعزيز مشروعاتهم.

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