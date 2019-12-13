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مرأة

بديل للأدوية | 5 فواكه يجب تناولها في فصل الشتاء

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:31 م
5 فواكه يجب تناولها
5 فواكه يجب تناولها في فصل الشتاء
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حياة عبد العزيز
يعاني الكثير من الأشخاص من الأمراض الشتوية، مثل النزلات المعوية، ونزلات البرد، والتي يمكن محاربتها بطرق طبيعية، عن طريق تناول الفاكهة الطازجة التي تحتوي على الفيتامينات.

وفقًا لـ موقع "huffingtonpost" إليك 5 أنواع فاكهة يجب تناولها في فصل الشتاء.

الموز
يحتوي الموز على الكثير من فيتامين ب والمغنيسيوم، وهما مهمان للغدة الدرقية والتي تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم ولا سيما في فصل الشتاء، كما يمكن أن يعزز الموز حالتك المزاجية ويحافظ على ذاكرتك.

البرتقال

تحتوي ثمرة البرتقال على الكثير من الفيتامينات التي تعزز من صحة الجسم، ويمنح الجسم المزيد من المناعة، وتعزيز صحتي الجهاز الهضمي والبشرة التي تتعرض للجفاف، كما أنه يعمل على تغذية الشعر الدهني.

اليوسفي

يحتوي اليوسفي على البوتاسيوم والعديد من مضادات الاكسدة، يعتبر اليوسفي من الفاكهة الشتوية، التي تساعد على تدفئة الجسم، ويعمل على تدفق الددم إلى المخ وتعزيز النشاط العصبي والتركيز والإدراك.

الكاكا

فاكهة الكاكا من الفاكهة الشتوية التي تحتوي على فيتامين ج الذي يسهم في مكافحة أمراض الشتاء، مثل نزلات البرد والفيروسات، فينصح الأطباء بتناول ثمرة واحدة في اليوم.

الرمان

الرمان من الفاكهة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم، ويحارب أمراض عديدة، كما أنه يعالج الأنيميا، كما أنه من الفاكهة سهلة التخزين ولكن لمدة قصيرة.
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