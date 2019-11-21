15 فائدة لتناول الموز الأسود

الموز له العديد من الفوائد الصحية للجسم والبشرة والأعضاء الحيوية، حيث يتميز بالعديد من الفوائد الصحية لذلك يجب إضافته إلى النظام الغذائي الخاص بك.



وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكي foodmattersعن فوائد الموز العديد للجسم والبشرة والتجميل،خاصة الموز الاسود وتشمل:



١فوائد الموز لعلاج الاكتئاب:

الموز يساعد فى التغلب على الاكتئاب لاحتوائه على مستويات عالية من "التربتوفان"، والتى يتم تحويلها إلى "السيروتونين" وهو هرمون المزاج والسعادة.



٢فوائد الموز لمرضى السكر:

تناول ثمرتين من الموز يوميًا يحافظ على نسبة السكر فى الدم.



٣فوائد الموز لتشنجات العضلات:

الموز يعمل على حماية الجسم ضد التشنجات العضلية أثناء التدريبات والنوم.



٤فوائد الموز للعظام:

الموز يكافح فقدان الكالسيوم أثناء التبول ويعمل على بناء عظام قوية.



٥فوائد الموز لتخفيف التوتر:

الموز يعمل على تحسين المزاجك والحد من أعراض القلق والتوتر.



٦فوائد الموز للورم:

الموز يقلل من التورم، ويحمى من مرض السكرى النوع الثانى، ويساعد على فقدان الوزن، ويعزز الجهاز العصبى، ويساعد فى إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويرجع ذلك إلى مستويات عالية من فيتامين B-6.



٧فوائد الموز لمرضى الأنيميا وفقر الدم:

يحتوى الموز على نسبة مرتفعة من الحديد الذى يميزه عن باقي الفواكه فى تعزيز الدم وعلاج الأنيميا.



٨فوائد الموز لمرضى ارتفاع ضغط الدم:

بسبب محتواه المرتفع من البوتاسيوم وانخفاض الملح، أصبح الموز رقم واحد فى الفاكهه القادرة على خفض ضغط الدم والحماية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.



٩فوائد الموز للهضم:

الموز غنى بمادة البكتين، التى تساعد على الهضم وإزالة السموم والمعادن الثقيلة من الجسم، كما أنه بمثابة بريبايوتيك، يحفز نمو البكتيريا الجيدة فى الأمعاء، كما أنه ينتج الإنزيمات الهاضمة للمساعدة فى امتصاص العناصر الغذائية.



١٠فوائد الموز لعلاج الحموضة:

الموز مضاد طبيعى للحموضة، ما يوفر الإغاثة من السوائل الحمضية، والحرقة، والارتجاع المريئي.



١١فوائد الموز لمرضى قرحة المعدة:

الموز هو الفاكهة الخام الوحيدة التى يمكن أن تستهلك دون ضيق لتخفيف قرحة المعدة عن طريق طلاء بطانة المعدة ضد الأحماض المسببة للتآكل.



١٢فوائد الموز للعين:

تناول الموز يحمي العينين ضد الضمور البقعي ويبني عظام قوية عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم.



١٣فوائد الموز لتنمية الذكاء:

الموز يجعلك أكثر ذكاءً ويساعد في التعلم ويجعلك أكثر يقظة، إذا كنت تأكله قبل الامتحان لإحتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم.



١٤فوائد الموز للحماية من السرطان:

يساعد الموز على منع سرطان الكلى، لأن الموز مرتفع في مضادات الأكسدة، ويوفر الحماية من الجذور الحرة التى تسبب السرطان والأمراض المزمنة.



١٥فوائد الموز للغثيان:

تناول الموز بين الوجبات يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم وتقليل الغثيان فى الصباح.