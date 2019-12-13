استدرجوه عبر الانترنت .. تفاصيل جديدة فى مقتل السعودى راجح الحارثي بـ القاهرة

كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل الشاب سعودي راجح الحارثي الذي عثر على جثته داخل شقته بمنطقة النزهة تبين ان مرتكبي الجريمة عامل وعاطل بهدف السرقة و تم ضبطهما .



البداية كانت ببلاغ تلقاه المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بالعثور على جثة راجح الحارثي سعودي الجنسية 25 سنة مقيم بشقة مستأجرة بدائرة القسم مسجاة بحجرة النوم بكامل ملابسه وتبين من مناظرة الجثة وجود طعنات متفرقة بمنطقة الصدر والبطن ووجود آثار خنق حول الرقبة و سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية .



وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن القتيل راجح الحارثي حضر الى مصر واستأجر الشقة من خلال مكتب تسويق عقارى وسابقة إبلاغ المكتب اعتزامه المغادرة .



فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن تحديد مرتكبي الواقعة عامل "سن 22 مُقيم مركز سنورس بالفيوم" وعاطل "سن 23 مُقيم شارع ترعة الزمر بالجيزة".



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما .



بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا لارتكابهما الواقعة ، وقررا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة يومى 7 ، 8 الجارى .



وقام المتهمان بمحاولة تخديره عن طريق تناول المواد الكحولية بقصد سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى دولته إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره فقاما بإفتعال مشاجرة معه قام خلالها المتهم الثانى بشل حركته عن طريق خنقه بملائة سرير.



وقام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات مستخدمًا سلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاما بسرقة متعلقاته والتخلص من الملابس التى كانا يرتديانها والسكين المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائهم بقطعة أرض بمنطقة السندباد دائرة قسم النزهة .



تم بإرشاد المتهمين ضبط متعلقات المجنى عليه عدد 2 هاتف محمول - حذاء رياضى - بعض الملابس بمسكن المتهم الأول تم تحرير محضر وبعرض المتهمين علي النيابة قررت حبسهما ٤ ايام علي ذمه التحقيق.



وقال راجح مبارك ابن عم المجنى عليه راجح الحارثى فى تصريحات لصحيفة عكاظ نشرتها اليوم الجمعة على موقعها الالكتروني أن سبب زيارة القتيل إلى مصر كانت العلاج لدى مركز متقدم في طب الأسنان.



وأضاف: حسب ما وردنا من معلومات، فإن سائق تاكسي أوصله لمقر سكنه وتأكد أنه يسكن بمفرده فأرسل ثلاثة أشخاص من معارفه واقتحموا شقته واعتدوا عليه بالضرب والطعن بواسطة سلاح أبيض ما أدى إلى وفاته في الحال، وكان هدفهم سرقته.



وأضاف ابن عم المواطن راحج الحارثى : لم يصلنا خبر وفاته إلا يوم الأربعاء، وعلى الفور تحركت برفقة والده وإخوته إلى مصر لكن السفارة السعودية بالقاهرة طمأنتنا باهتمامها بمتابعة الحادث، وابلغتنا إلى أنه تم إلقاء القبض على اثنين من الجناة أحدهما سائق التاكسي، فيما لا يزال البحث جاريا عن اخرين.



وأشاد نجل عم الفقيد راجح الحارثي بتجاوب السفارة السعودية بالقاهرة واهتمامها بقضية ابن عمه ووقوفها، ما خفف الكثير من التعب والحزن والصدمة.



وكشف عن أن السفارة عينت محاميا لمتابعة القضية، وقدم شكره باسمه وباسم أسرته لهم ولسلطات الأمن في مصر على جهودها في سرعة القبض على الجناة.



واشارت الصحيفة السعودية إلى أن القتيل راجح الحارثي من أهالي مركز ترج بمحافظة بيشة ويحمل مؤهل الثانوية، ويعمل في الدفاع المدني في جدة وهو غير متزوج، ووالداه على قيد الحياة وله سبعة اشقاء.



ويصل جثمان راجح الحارثي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة اليوم في تمام التاسعة والنصف ليصلى عليه في الحرم المكي بعد صلاة فجر السبت، وفقا لـ عكاظ

