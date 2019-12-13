4 سيدات من أسرة يوسف شاهين | مخرجة فيلم احكيلي تكشف عن تسجيلات نادرة للعائلة| فيديو

قالت المخرجة ماريان خوري، الفائزة بجائزة مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم "احكيلي" إن الفيلم يسرد قصة 4 سيدات من أجيال مختلفة من أسرة يوسف شاهين.



وأضافت المخرجة ماريان خوري، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدم برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن فكرة الفيلم بدأت التفكير فيها منذ سنوات طويلة وبدأت كفيلم عن والدتها.



وأشارت ماريان خوري، إلى أنها طلبت من المخرج الراحل يوسف شاهين، وهو شقيق والدتها أن يتحدث عن والدتها كمادة ضمن الفيلم.



وأوضحت أنها سجلت العديد من الفيديوهات مع المخرج يوسف شاهين، مشيرة إلى أنه عندما علم برغبتها في عمل هذا الفيلم أهداها تسجيلات نادرة لوالدته ليخرج الفيلم متحدثا عن 4 أجيال مختلفة بإضافة حوار لها مع ابنتها.



وأكدت والفائزة بجائزة مهرجان القاهرة السينمائي، أن أشقاءها رفضوا توثيق فيلم عن العائلة، وسجلت معهم هذا الاعتراض، مشيرة إلى أنهم لم يشاهدوا الفيلم حتى الآن.

