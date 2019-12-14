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فن

ياسمين الخطيب: زبيدة ثروت أجمل عيون في السينما المصرية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 02:41 ص
زبيدة ثروت
زبيدة ثروت
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كريم ناصر
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .

وكانت الصورة للفنانة زبيدة ثروت صاحبة اجمل عيون فى تاريخ السينما المصرية .

وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلة : الذكرى الثالثة لرحيل اجمل عيون بالسينما المصرية الفنانة زبيدة ثروت

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 13 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز 76 عاما.
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