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أخبار البلد

#شكرا_محمد_بن_زايد يتصدر تويتر والمغردون: انت فخر لنا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:12 ص
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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كريم ناصر
تصدر هاشتاج #شكرا_محمد_بن_زايد، ، قائمة الاكثر تداولاا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وعبر المغردون من خلاله عن حبهم وفخرهم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعن امتنانهم لما قدمه لهم ولدولة الإمارات.

وقال المغردون : ‏لن توفيك الكلمات حقك مهما حاولنا أن نكتب
‎#شكرا_محمد_بن_زايد على كل شيء.


وقال اخرون : ‏الشأن يعلى بشأنك يارفيع الشأن
يا فخر دارٍ تباهت بأسم بوسلطان



جاء ذلك بعد أن أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، أن اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يرتبط بإنجازات وقيم، نحن بأمسِّ الحاجة لها في منطقتنا، مستنكرًا ما يشبه الحملة المنظمة ضد سموه، والتي تأتي تحت مسميات مختلفة.
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