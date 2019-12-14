معلومات عن أحمد راتب في ذكرى رحيله | عدد زيجاته وأبنائه

تحل اليوم السبت 14 ديسمبر، الذكرى الثالثة لوفاة الفنان القدير أحمد راتب الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز 67 عاما.



ويرصد «صدى البلد» في التقرير 5 معلومات عن الراحل أحمد راتب.



- ولد في القاهرة، يوم 23 يناير عام 1949، واسمه بالكامل أحمد كمال الدين راتب.



- تخرج أحمد راتب من كلية الهندسة ونمت موهبته من على مسرح الجامعة ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.



- بداية أحمد راتب، كانت من خلال التليفزيون ومن أشهر أعماله بالدراما دور «السحت بيه» فى مسلسل «المال والبنون».



- تزوج أحمد راتب، من ابنة خالته وأنجب منها ثلاث بنات وهن لمياء ولبنى ولميس.



- تألق أحمد راتب في أداء الأدوار الكوميدية ببداية مشواره ثم قدم أدوار الشر والكوميديا معا بعد ذلك.

