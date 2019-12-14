تريند الفن في 2019 | تصرف مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي.. ابن وفاء عامر يرقص عاريًا

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال عام 2019، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، وتصدرت تريند جوجل، من أبرزها:
بعد 17 يومًا على رحيل هيثم أحمد زكي.. تصرف مفاجئ من خطيبته
قامت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، مفاجئة أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما قامت مؤخرًا بحذف صورتها الشخصية.
بسبب رقص ابن وفاء عامر عاريا.. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها
نشر عمر محمد فوزي، ابن الفنانة وفاء عامر، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يرقص في الشارع عاريًا برفقة أصدقائه.
هل كاظم الساهر توفى .. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت
انتشرت بعض الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.
ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح .. مطالب بإلغاء متابعتها
شن عدد من متابعي الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا عليها، عليها بعد الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، وظهرت فيه وهي تذبح عجلًا، والسكين يرتعش في يدها.
لحظة خروجها من البحر.. مايوه نرمين الفقي يحدث ضجة.. صور
أحدثت الفنانة نرمين الفقي حالة كبيرة من الجدل بأحدث الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، والتي ظهرت فيها بمايوه لحظة خروجها من البحر، إذ تقضي اجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.
رقصت شبه عارية.. اتهام صافيناز بالتحريض على الفجور
حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرا ضد الراقصة صافيناز لاتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه، بعد تداول مقطع فيديو لها يكشف عن رقصها مع فتاة شبه عارية بالساحل الشمالي بشكل مثير للغاية.
بعد اعتزالها الفن .. شاهد .. الفنانة جيهان نصر بالحجاب مع أولادها
نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر وأبنائها .
كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار
تعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي لكارثة في منزلها بسبب الأمطار، إذ كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، قائلة : "حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت قال مهندس قال بلوة واتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه و اكباس الكهربا نزل منها مايه ربنا ستر و لحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي منك لله و كل انسان معندوش ضمير في البلد و هموا الفلوس و بس حسبنا الله ونعم الوكيل".
شوفته داخل قبره.. شقيقة روبي تحدث ضجة بـ منشور عن هيثم أحمد زكي
أثارت الفنانة الشابة كوكي مجدي - شقيقة الفنانة روبي، حالة كبيرة من الجدل بمنشور متداول لها على السوشيال ميديا، كشفت من خلاله عن حلم رأته عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.
رد عنيف.. ريهام عبد الغفور توضح حكاية ابنها مع كأس الخمر
ردت الفنانة ريهام عبد الغفور بشكل عنيف على هجوم بعض رواد السوشيال ميديا على صورة جمعتها بابنها، بسبب ظن البعض منهم أنه يحمل في يده كأس خمر.
حيزبونات.. غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة بعد خروجها من السجن
شنت الفنانة غادة إبراهيم هجوم شرسا على فنانتين تسببا فى تلفيق تهمة الدعارة التى سجنت بسببها على حد قولها أثناء رؤيتها لهما فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والتى انتهت منذ أيام.
بعد شهر على وفاته.. رغدة تكشف سر عدم وجودها في عزاء هيثم أحمد زكي
كشفت الفنانة رغدة عن حزنها الشديد بعد علمها بخبر وفاة الفنان هيثم احمد زكى الذى مر على وفاته نحو شهر خاصة أنه من المعروف قربها الشديد له بحكم قربها لوالده احمد زكى.
عندنا حق نشتمك.. هجوم جديد على اسما شريف منير | شاهد
نشرت الفنانة اسما شريف منير عبر حسابها الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديده بعنوان لا للتنمر انهض وتحدث بقوة.
الزمن وعمايله.. شاهد.. كيف أصبح شكل يوسف منصور في احدث ظهور له
نشر الفنان يوسف منصور صورة جديدة له برفقة ابنته على صفحته على فيسبوك وقد ترك الزمن علاماته عليه من التقدم في السن.
بعد عودتها إلى القاهرة.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية
كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن عودة الفنانة هنا الزاهد اليوم الى القاهرة.
وفاة محمد فؤاد تتصدر جوجل.. وهذه هي الحقيقة
تصدرت شائعة وفاة محمد فؤاد، مؤشر البحث جوجل في مصر، رغم النفي المتكرر من نقابة المهن الموسيقية ومن الفنان نفسه لوجود أي تدهور في حالته الصحية، بل وبعد خروجه من المستشفى بالفعل.
التفاصيل الكاملة لوفاة هيثم زكي منذ إصابته بالقيء حتى تحويله للمشرحة
في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية وحدد موعد الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.
بعد أزمة اسمه.. أحمد حلمى يوجه رسالة مؤثرة لـ عمرو دياب
نشر الفنان احمد حلمى صورة له من حفل الفنان عمرو دياب والذى اقيم مؤخرا وحرص على حضوره مع زوجته الفنانة منى زكى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام موجها رسالة مؤثرة للهضبة.
بجرأة لافتة | منى فاروق وشيما الحاج يثيران الجدل
هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جرأة الممثلتين شيما الحاج ومنى فاروق، بعد ظهورهما السريع إثر الإفراج عنهما في قضية "الفيديو الفاضح" مع مخرج سينمائي شهير.
حسم الجدل.. مفاجأة حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا
فاجأ الحساب الرسمي، للفنان كاظم الساهر، عبر تويتر، جمهوره بتغريدة جديدة، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاته مسمومًا.
رد ناري من ياسمين عبد العزيز على ريهام حجاج وزوجها
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عدة صور عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام من كواليس حلقتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي أذيع أمس الخميس عبر قناة cbc الفضائية.
بعد 17 يومًا على رحيل هيثم أحمد زكي.. تصرف مفاجئ من خطيبته
قامت إنجي سلامة، خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، مفاجئة أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما قامت مؤخرًا بحذف صورتها الشخصية.
بسبب رقص ابن وفاء عامر عاريا.. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها
نشر عمر محمد فوزي، ابن الفنانة وفاء عامر، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يرقص في الشارع عاريًا برفقة أصدقائه.
هل كاظم الساهر توفى .. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت
انتشرت بعض الأخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وفاة المطرب العراقي كاظم الساهر في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.
ريهام سعيد في ورطة بعد فيديو الذبح .. مطالب بإلغاء متابعتها
شن عدد من متابعي الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا عليها، عليها بعد الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، وظهرت فيه وهي تذبح عجلًا، والسكين يرتعش في يدها.
لحظة خروجها من البحر.. مايوه نرمين الفقي يحدث ضجة.. صور
أحدثت الفنانة نرمين الفقي حالة كبيرة من الجدل بأحدث الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، والتي ظهرت فيها بمايوه لحظة خروجها من البحر، إذ تقضي اجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.
رقصت شبه عارية.. اتهام صافيناز بالتحريض على الفجور
حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرا ضد الراقصة صافيناز لاتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه، بعد تداول مقطع فيديو لها يكشف عن رقصها مع فتاة شبه عارية بالساحل الشمالي بشكل مثير للغاية.
بعد اعتزالها الفن .. شاهد .. الفنانة جيهان نصر بالحجاب مع أولادها
نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر وأبنائها .
كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار
تعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي لكارثة في منزلها بسبب الأمطار، إذ كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، قائلة : "حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت قال مهندس قال بلوة واتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه و اكباس الكهربا نزل منها مايه ربنا ستر و لحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي منك لله و كل انسان معندوش ضمير في البلد و هموا الفلوس و بس حسبنا الله ونعم الوكيل".
شوفته داخل قبره.. شقيقة روبي تحدث ضجة بـ منشور عن هيثم أحمد زكي
أثارت الفنانة الشابة كوكي مجدي - شقيقة الفنانة روبي، حالة كبيرة من الجدل بمنشور متداول لها على السوشيال ميديا، كشفت من خلاله عن حلم رأته عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.
رد عنيف.. ريهام عبد الغفور توضح حكاية ابنها مع كأس الخمر
ردت الفنانة ريهام عبد الغفور بشكل عنيف على هجوم بعض رواد السوشيال ميديا على صورة جمعتها بابنها، بسبب ظن البعض منهم أنه يحمل في يده كأس خمر.
حيزبونات.. غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة بعد خروجها من السجن
شنت الفنانة غادة إبراهيم هجوم شرسا على فنانتين تسببا فى تلفيق تهمة الدعارة التى سجنت بسببها على حد قولها أثناء رؤيتها لهما فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والتى انتهت منذ أيام.
بعد شهر على وفاته.. رغدة تكشف سر عدم وجودها في عزاء هيثم أحمد زكي
كشفت الفنانة رغدة عن حزنها الشديد بعد علمها بخبر وفاة الفنان هيثم احمد زكى الذى مر على وفاته نحو شهر خاصة أنه من المعروف قربها الشديد له بحكم قربها لوالده احمد زكى.
عندنا حق نشتمك.. هجوم جديد على اسما شريف منير | شاهد
نشرت الفنانة اسما شريف منير عبر حسابها الرسمى لموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديده بعنوان لا للتنمر انهض وتحدث بقوة.
الزمن وعمايله.. شاهد.. كيف أصبح شكل يوسف منصور في احدث ظهور له
نشر الفنان يوسف منصور صورة جديدة له برفقة ابنته على صفحته على فيسبوك وقد ترك الزمن علاماته عليه من التقدم في السن.
بعد عودتها إلى القاهرة.. هنا الزاهد تجري عملية جراحية
كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن عودة الفنانة هنا الزاهد اليوم الى القاهرة.
وفاة محمد فؤاد تتصدر جوجل.. وهذه هي الحقيقة
تصدرت شائعة وفاة محمد فؤاد، مؤشر البحث جوجل في مصر، رغم النفي المتكرر من نقابة المهن الموسيقية ومن الفنان نفسه لوجود أي تدهور في حالته الصحية، بل وبعد خروجه من المستشفى بالفعل.
التفاصيل الكاملة لوفاة هيثم زكي منذ إصابته بالقيء حتى تحويله للمشرحة
في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية وحدد موعد الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.
بعد أزمة اسمه.. أحمد حلمى يوجه رسالة مؤثرة لـ عمرو دياب
نشر الفنان احمد حلمى صورة له من حفل الفنان عمرو دياب والذى اقيم مؤخرا وحرص على حضوره مع زوجته الفنانة منى زكى وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام موجها رسالة مؤثرة للهضبة.
بجرأة لافتة | منى فاروق وشيما الحاج يثيران الجدل
هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي جرأة الممثلتين شيما الحاج ومنى فاروق، بعد ظهورهما السريع إثر الإفراج عنهما في قضية "الفيديو الفاضح" مع مخرج سينمائي شهير.
حسم الجدل.. مفاجأة حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا
فاجأ الحساب الرسمي، للفنان كاظم الساهر، عبر تويتر، جمهوره بتغريدة جديدة، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاته مسمومًا.
رد ناري من ياسمين عبد العزيز على ريهام حجاج وزوجها
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عدة صور عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام من كواليس حلقتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي أذيع أمس الخميس عبر قناة cbc الفضائية.