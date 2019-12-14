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محافظات

الكشف الطبي المجاني على لـ1750 مواطنا بعدد من قرى الشرقية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:20 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لــ1750 مواطنا من أهالي قرية قرموط صهبره التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة حفاظًا علي صحة المواطنين بالمحافظة.

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة بالمجان ، فضلًا عن تحويل عدد 11 حالة من المرضى الى المستشفيات العامة والمركزية لإجراء عمليات جراحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت تخصصات الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال ، القلب ، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الجلدية " كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم صرف العلاج اللازم لهم.

مشيرًا إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي وأيضًا التوعية بترشيد استهلاك المياه.
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