خست تانى.. فهرية أفجان تستعيد رشاقتها بعد شهور من ولادتها

حرصت الفنانة التركية فهرية افجان على مشاركةمتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا جديدة تجمعها بأبنها كاران ذو.



خطفت فهرية أفجان الأنظار فى الصور برشاقتها الملفتة بعد 6 أشهر من ولادتها، وقد كشفت الصور أيضا أن مازالت فهرية تحافظ على جمالها الطبيعى.





ويذكر أن تعرضت فهرية أفجان الفنانة التركية للتنمر وحملات انتقاد وسخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشفت إحدى الصور عن زيادة وزنها بعد الحمل والولادة، وظهرت فى الصورة بقوام ممتلئ بدون استخدام مستحضرات التجميل، ولكنها استطاعت بعد فترة قصيرة تستعيد قوامها الرشيق و وتحافظ على جمالها.



