أم تغسل ابنتها.. والأب يدخل في نوبة قلبية بعد رؤيتها داخل الغسالة

لا خوف ولا رعب يضاهي لحظة رؤية أب وجه طفلته داخل غسالة أتوماتيكية، بينما تدور الغسالة في عملها كالمعتاد، ولكن هناك أبا أدرك هذه اللحظة وعاش دقائق من الرعب والقلق على ابنته المحبوسة بالغسالة.



في ذلك الوقت، وجد الأب نفسه خارج السيطرة لا يعلم ما عليه فعله، ومن شدة الصدمة أصيب بنوبة قلبية وتم إدخاله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.



ليتضح فيما بعد أن الطفلة سليمة، وأن ما كان يتم غسله داخل الغسالة الأتوماتيكية هو تيشرت مطبوع عليه صورة الطفلة لتبدو وكأنها حقيقية مائة بالمائة، ومن قامت بطباعة هذا التيشيرت هي أم الطفلة.



وقام الأب بوضع الصورة على صفحته على "تويتر" ووجه تحذيرًا إلى الآباء من ارتكاب هذا الفعل، قائلًا: "من فضلك، إذا كنتِ تغسلين قميصك المفضل مع صورة لطفلك عليه، فقط ضعي ملاحظة تحذير على الغسالة أو شيء ما".

