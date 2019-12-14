بعد أقل من ساعة.. رضا عبد العال يتراجع عن استقالته من تدريب بلدية المحلة

تراجع كابتن رضا عبد العال،اليوم السبت، عن تقديم استقالته من منصب المدير الفني لنادي بلدية المحلة.





وكان عبد العال أعلن عبر حسابه على موقع فيس بوك رحيله عن نادي بلدية المحلة، موجهًا الشكر إلى إدارة النادي وجماهيره ولاعبيه.





وقال عبد العال عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "بعد مكالمة الحاج محمود الشامى ان شاء الله فى تدريب غدا مع لعبتى المحترمة ومجلس الإدارة المحترف".





كان نادي بلدية المحلة أعلن بداية الموسم عن التعاقد مع رضا عبد العال لتولي المهمة الفنية للنادي، وقاده للفوز في 3 مباريات على بيلا والأوليمبي وكفر الزيات، قبل أن يتعادل أمس أمام نادي الحمام بهدفين لكل فريق.



