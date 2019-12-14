السيسي يتفقد فرع جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، فرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور رئيس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعة وفروعها، والذي بدأت أعماله في يوليو ٢٠١٧، ومن المقرر أن تنتهي في مارس ٢٠٢٠.



ويقع فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ على مساحة حوالي ٣٥ فدانا، وتضم ٤ كليات، وهي الألســـن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم إلى جانب عدد من المباني الإدارية والرياضية والخدمية والسكنية.



جامعة الملك سلمان الدولية موزعة على ٣ فروع في محافظة جنوب سيناء بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم في مرحلتها الأولى إجمالي ١٠ كليات، ومن المقرر إضافة ٥ كليات أخرى للجامعة في مرحلة مستقبلية، بما فيها كلية الطب البشري ومستشفى جامعي بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة الطور.