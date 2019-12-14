محافظ كفر الشيخ يتفقد منشآت صحية في جولة مفاجئة| صور

واصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، جولاته المفاجئة، والتي تفقد عددًا من المنشآت الصحية والخدمية بمسير ومتبول.





وزار المحافظ، الوحدة المحلية لمدينة مسير، مكلفًا رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بالمرور على الوحدة المحلية، ورفع مستوى النظافة بالقرية ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها .





وكلف محافظ كفر الشيخ، بتحسين مستوى النظافة والمرافق والخدمات والتواصل مع المواطنين، مشددًا على استمرار تكثيف متابعة الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين مؤكدا عدم قبوله أي تقصير.





وتفقد محافظ كفر الشيخ، محطة الصرف الصحي الرئيسية رقم (1) بمسير، والتي تضم 4 مواتير، مكلفًا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة بالإخطار الفوري حال أي عطل في محطات الشرب والصرف الصحي علي مستوي المحافظة.





كما تفقد المحافظ، الوحدة الصحية بمسير بمركز كفر الشيخ، للاطمئنان علي مستوي الخدمة والرعاية الطبية بها، وتفقد كلا من قسم الأسنان والباطنة والنساء، وصيدلية الوحدة، مكلفًا وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لفحص الوحدة الصحية بقرية مسير وتلافي جميع الملاحظات.





وقام محافظ كفر الشيخ، بزيارة الوحدة الصحية بقرية متبول، للاطمئنان علي الخدمة المقدمة للمواطنين، وتفقد حملة دعم صحة المرأة، وقسم الاستقبال بالوحدة والصيدلية.





وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لفحص الوحدة الصحية وتلافي جميع الملاحظات والعرض علي المحافظ، والتفتيش علب الصيدلية والمخازن الموجودة بالوحدة الصحية.





ووجه المحافظ بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لمعاينة مقر الوحدة الصحية القديم بمتبول وإمكانية تخصيص الوحدة الصحية بناء علي مطالب الأهالي بالمشاركة المجتمعية لإنشاء وحدة غسيل كلوي ووحدة حضانات أطفال.



