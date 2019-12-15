تطوير العشوائيات: 1.2 مليار جنيه تكلفة أبراج ماسبيرو

كشف المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية عن قيمة الاستثمارات المقدرة للأبراج التى ينفذها الصندوق فى منطقة مثلث ماسبيرو والتى تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه تقريبا.



وأكد صديق فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الصندوق ينفذ حاليا 3 أبراج يبلغ إجمالى عدد الوحدات المنفذة بها 1000 وحدة سكنية بخلاف الوحدات التجارية، ومن المقرر أن تستوعب أهالى المنطقة الراغبين فى العودة لوحداتهم عقب استكمال تطويرها.



وأكد الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه يتم حاليا الحفر على عمق 30 متر تقريبا، لعمل الخوازيق واللبشة الخرسانية التى تتحمل ارتفاع الأبراج.