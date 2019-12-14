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رياضة

الزمالك يفوز على سموحة في عمومي السيدات

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الزمالك علي فريق سموحة بنتيجة 23/28 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت بصالة نادي سموحة ضمن منافسات بطولة الجمهورية لعمومي سيدات.

وقرر الجهاز الفني ليد السيدات بقيادة قاسم ابراهيم منح اللاعبات راحة من التدريبات غدا.

ويستأنف الفريق الابيض تدريباته مساء الاثنين المقبل بملاعب النادي.

وحرص قاسم ابراهيم المديرالفني للفريق علي توجيه الشكر للاعبات علي المجهود الكبير في مباراة اليوم.
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