كرسي في الكلوب.. عريس يفسد فرحه .. ويصدم العروسة والمعازيم .. فيديو





عادة ما يعتبر يوم حفل الزفاف من أسعد الأيام في حياة أي زوجين، لكن في هذه الحالة لم يكن الوضع كذلك، فالعريس بدا غاضبا، حيث أفسد حفل الزفاف بـ "كرسي في الكلوب".وفي مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شاهده حوالي 3 ملايين شخص، بدا العريس غاضبا حتى في تقطيع تورتة الزفاف، مما جعل العروس وضيوف الحفل يشعرون بالفزع.وبدأ الفيديو بمشهد أن العريس يقوم بتقطيع كعكة الفرح بطريقة عصبية، حيث بدا عصبي المزاج ويمسك بيد العروس لتقطيع الكعكة بسرعة كبيرة، ففي الأوضاع الطبيعية، يمسك العريس بيد العروس بلطف من أجل هذه اللحظة حيث يتبادلان إطعام بعضهما بقطعة صغيرة من الكيك.وعندما فشل العريس في تقطيع التورتة بسبب غضبه الشديد، تدخلت إحدى صديقات العروس، لتساعده إلا أنه تناول الكيك بطريقة مقززة، كما قام بإفساد الفرح عندما حاول فتح زجاجة بعنف قبل أن يكسرها ويقذفها في الأرض.وبدا الضيوف مصدومين من سلوك العريس، وخاصة مجموعة من الأطفال يقفون في مكان قريب، ثم شوهدت مجموعة من الرجال تحيط بالعريس، ويحاول على الأرجح تهدئته.https://www.youtube.com/watch?v=th5amjQxwPo&t=2s