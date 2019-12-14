من هي حليمة عدن أول عارضة أزياء محجبة.. ولدت في مخيم للاجئين وعاشت في أمريكا .. صور

داخل مخيم كاكوما للاجئين في كينيا ولدت عارضة الأزياء حليمة عدن الصومالية الأصل امريكية الجنسية عام 1997 انتقلت بصحبة أسرتها إلى الولايات المتحدة فى سن السادسة و استقرت في سانت كلاود بمينيسوتا التحقت حليمة عدن بمدرسة أبولو الثانوية وفازت بلقب ملكة جمال المدرسة والتحقت حليمة عدن بجامعة سانت كلاود الحكومية لاستكمال دراستها بجانب عملها كعارضة أزياء .
حازت حليمة عدن شهرة كبيرة كأول امرأة محجبة تشارِك في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت الدور نصف النهائي. بعد مشاركتها في المسابقة حظيت حليمة عدن باهتمام دولي ما مكنها من التوقيع على عقدٍ معَ شركة إيه إم جي وأثارت عدن اهتمام وسائل الإعلام المحليّة بعدَ مُشاركتها في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بعد ارتدائها البوركيني والحجاب
عملت حليمة عدن كمحكمة في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لسنةِ 2017.
اقرأ أيضا : بعد تأثر السيسي بها .. من هي جيسيكا كوكس أول فتاة تقود طائرة بدون ذراعين .. فيديو وصور
ظهرت فيما بعد على غِلاف عدد من المجلات وعلى رأسها أمريكان إيجل وجلامور كما تعد أول عارِضة محجبة تشارك في أسابيع للموضة قالت حليمة عدن أول عارضة أزياء ترتدي الحجاب فى احدى اللقاء ات الصحفية أنها تحافظ على الصلاة خمس مرات في اليوم وتحمل سجادة الصلاة معها
قالت حليمة عدن خلال مشاركتها فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ إنها إمرأة سوداء مسلمة صومالية مضيفة: كنت لاجئة في الأساس وأنا كنت أول ملكة لمسابقات عائدات للوطن وأول من تنافست في مسابقة ملكة جمال امريكا مرتدية الحجاب و أول من ارتدت الحجاب وظهرت على غلاف كبرى مجلات الموضة في العالم.
وأضافت حليمة عدن خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ : نحن نستطيع تغيير العالم واكتشف ان جيلنا يدرك اهمية تقبل مختلف الآراء والخلفيات وتقبل شتى الرؤى المختلفة .
وتابعت حليمة عدن : كان من السهل إلقاء اللوم على من اختلفوا عني في الشكل والدين ولكنني أتذكر الماضي وأتذكر أن أروع الأشياء حصلت عليها من المختلفين عني في الشكل والهوية".
ولفت حليمة عدن : كانت أمي حريصة على تعليمنا تقبل الآخرين واختلافاتهم، وتم قبولي بالترحيب بأذرع مفتوحة من وزملائي عارضي الأزياء والمصورين مضيفة: أبذل قصارى جهدي في دعم المجتمعات وتعاونت مع اليونيسيف لكي ألفت انتباه العالم إلى مجتمعات الأطفال التي تحتاج إلى الدعم.
وجهت حليمة عدن نصيحة للشباب العالم قائلة: افعلوا كل ما عليكم واتركوا بصماتكم ولا تستسلموا لليأس ولا تتخلوا عن الامل، ولا تغير نفسك غير قواعد اللعبة".
حازت حليمة عدن شهرة كبيرة كأول امرأة محجبة تشارِك في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت الدور نصف النهائي. بعد مشاركتها في المسابقة حظيت حليمة عدن باهتمام دولي ما مكنها من التوقيع على عقدٍ معَ شركة إيه إم جي وأثارت عدن اهتمام وسائل الإعلام المحليّة بعدَ مُشاركتها في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بعد ارتدائها البوركيني والحجاب
عملت حليمة عدن كمحكمة في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لسنةِ 2017.
اقرأ أيضا : بعد تأثر السيسي بها .. من هي جيسيكا كوكس أول فتاة تقود طائرة بدون ذراعين .. فيديو وصور
ظهرت فيما بعد على غِلاف عدد من المجلات وعلى رأسها أمريكان إيجل وجلامور كما تعد أول عارِضة محجبة تشارك في أسابيع للموضة قالت حليمة عدن أول عارضة أزياء ترتدي الحجاب فى احدى اللقاء ات الصحفية أنها تحافظ على الصلاة خمس مرات في اليوم وتحمل سجادة الصلاة معها
قالت حليمة عدن خلال مشاركتها فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ إنها إمرأة سوداء مسلمة صومالية مضيفة: كنت لاجئة في الأساس وأنا كنت أول ملكة لمسابقات عائدات للوطن وأول من تنافست في مسابقة ملكة جمال امريكا مرتدية الحجاب و أول من ارتدت الحجاب وظهرت على غلاف كبرى مجلات الموضة في العالم.
وأضافت حليمة عدن خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ : نحن نستطيع تغيير العالم واكتشف ان جيلنا يدرك اهمية تقبل مختلف الآراء والخلفيات وتقبل شتى الرؤى المختلفة .
وتابعت حليمة عدن : كان من السهل إلقاء اللوم على من اختلفوا عني في الشكل والدين ولكنني أتذكر الماضي وأتذكر أن أروع الأشياء حصلت عليها من المختلفين عني في الشكل والهوية".
ولفت حليمة عدن : كانت أمي حريصة على تعليمنا تقبل الآخرين واختلافاتهم، وتم قبولي بالترحيب بأذرع مفتوحة من وزملائي عارضي الأزياء والمصورين مضيفة: أبذل قصارى جهدي في دعم المجتمعات وتعاونت مع اليونيسيف لكي ألفت انتباه العالم إلى مجتمعات الأطفال التي تحتاج إلى الدعم.
وجهت حليمة عدن نصيحة للشباب العالم قائلة: افعلوا كل ما عليكم واتركوا بصماتكم ولا تستسلموا لليأس ولا تتخلوا عن الامل، ولا تغير نفسك غير قواعد اللعبة".