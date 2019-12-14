ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحالة طعن موظفين على حكم فصلهم لتعاطيهم مخدرات للمفوضين

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:52 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، إحالة الطعن المقام من موظفين بوزارة التربية والتعليم ، علي حكم بفصلهم من الخدمة لثبوت تعاطيهم مخدرات ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

كانت وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بفصل 5 من العاملين بالتعليم بعد ثبوت قيامهم بإدمان وتعاطي المواد المخدرة ، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، لصدوره متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

وأثبتت أوراق القضية مسئولية جميع المتهمين في هذا الشأن وفقًا لنتائج التحاليل الطبية والصادرة عن معمل التحاليل بمستشفي الصحة النفسية بالخانكة ومحاضر إثبات الحالة الخاصة بهم الأمر الذي يشكل قبلهم مخالفة قوامها عدم الالتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، خاصة أن المتهمين يعملون بالمدارس الحكومية والتي تتطلب من العاملين بها الالتزام والحرص والحيطة لتعاملهم مع الطلبة والطالبات .

Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار الأهلي | كهربا يغيب عن أول تدريبات للفريق.. وعبد الحفيظ يجتمع بـ طبيب النادي

مفاجأة.. 4 أعشاب طبيعية تحمي من الإصابة بمرض السكر

شاهد .. جيسكيا كوكس أول قبطان تقود طائرة بدون ذراعين في العالم

بعد قرار زيادته لـ 2000 جنيه.. تطورات أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

انتي الوحيدة اللي حبيتها.. انتحار شاب 17 سنة بـ حبل الغسيل في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

من هي حليمة عدن أول عارضة أزياء محجبة.. ولدت في مخيم للاجئين وعاشت في أمريكا .. صور

شاهد .. بكاء عمرو أديب في عزاء المخرج شريف السقا