وزير التعليم العالي: التعامل مع الرئيس بالأيام وليس بالسنين في متابعة المشاريع

قال وزير التعليم العالي، إن هناك إشرافا دقيقا ومنضبطا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على عملية إنشاء جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ.



وأضاف وزير التعليم العالي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن التعامل مع الرئيس السيسي بالأيام وليس بالشهور والسنين في مواعيد تسليم الجامعات الجديدة، والرئيس السيسي لا يحب تضييع الوقت.



وتابع وزير التعليم العالي:" نحن نعمل وفقا للجدول الزمني وهناك متابعة دقيقة من الرئيس السيسي لعمليات إنشاء جامعة الملك سلمان، وسأل اليوم عن موعد الانتهاء منها، وخطة التشغيل وخطة التعليم والتدريس".



وأكمل وزير التعليم العالي:" لدينا في الجامعة كلية السياحة والفنادق، وكلية العلوم، وكلية الترجمة وكلية العمارة والتصميم، وجامعة الملك سلمان في شرم الشيخ بها 4 كليات، وفرع الطور به 7 كليات ، وفرع رأس صدر به 4 كليات، ولدينا 57 برنامجا يتم تدريسها في جامعة سلمان".



ولفت وزير التعليم العالي:" علينا دراسة الحقبات المختلفة في تاريخ مصر والتاريخ يكتب بحقيقته، ولا يصح اجتزاء جزء معين من التاريخ"، مضيفا:" هناك مناهج لن يتم تغييرها مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا.

