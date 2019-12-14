محمد صلاح يزاحم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم السبت وفوز ليفربول

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه نادي واتفورد بهدفين نظيفين، في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي سجلهما الفرعون المصرى.



وعزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي برفعه لرصيده لـ 49 نقطة ، بينما توقف رصيد نادي واتفورد عند 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.



وسقط نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة فرانك لامبارد، في فخ الخسارة أمام نادي بورنموث في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعادل ليستر سيتي مع نوريتش سيتي بهدف لمثله، بينما فاز بيرنلي بهدف نظيف ضد نيوكاسل يونايتد، وخسر أستون فيلا من شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين.



وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم السبت 7 – 12 – 2019



1- جيمي فاردي يتصدر الترتيب برصيد 16 هدفا

2- بيير إيمريك أوباميانج .. 11 هدفا

3- تامي أبراهام .. 11 هدفا

4- ماركوس راشفورد .. 10 أهداف

5- سيرجيو أجويرو .. 9 أهداف

6- هاري كين .. 9 أهداف

7- محمد صلاح .. 9 أهداف

8- ساديو ماني .. 9 أهداف

9- داني إينجز .. 9 أهداف

10- تيمو بوكي .. 9 أهداف