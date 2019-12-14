تعليق والدة الطفل زين يوسف محارب السرطان على تكريم الرئيس السيسي لنجلها | فيديو

أعربت رضوى موسى والدة محارب السرطان الطفل زين يوسف، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنجلها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.



وأوضحت "يوسف"، في تصريح خاص "صدى البلد": "ربنا جزاني خيرا أنا وزوجي لأننا تعبنا أوي، عشان نشوف زين واقف على رجله تاني، وإن ابني يعطي أمل لناس ثانية وهذه حاجة كبيرة عندي".



وأشارت إلى أنها لم تتوقع أن يصافح الرئيس السيسي نجلها، معلقة: "مكنتش مصدقة".



وحبس الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، دموعه تأثرًا بظهور محارب السرطان الطفل زين يوسف.



وبكت والدة زين بعد أن طلب الرئيس السيسي مصافحة نجلها، معربة عن سرورها بهذا الموقف الإنساني من الرئيس.



كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت في عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك في عام 2018 أعمارهم تتراوح بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته في عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.

