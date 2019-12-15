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وزير التعليم العالي: الطلب متزايد من ألمانيا وإنجلترا على الأطباء المصريين .. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:17 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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هاني حسين
قال وزير التعليم العالي، إنه يتم دراسة احتياجات سوق العمل وفقا للإستراتيجية الوطنية لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف وزير التعليم العالي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تغييرا ديمجرافي في عمر المواطنين في أوروبا، التى تعاني من الشيخوخة وتحتاج إلى عمالة وأطباء.

وتابع وزير التعليم العالي:" يمكن تحويل الخريج المصري إلى قوة تصديرية للعمالة المصرية، وهناك طلبات من ألمانيا وإنجلترا على الأطباء المصريين والطبيب المصري يمتلك كفاءة مرتفعة جدا".

وعن جامعة الملك سلمان قال وزير التعليم العالي:" لدينا في الجامعة كلية السياحة والفنادق، وكلية العلوم، وكلية الترجمة وكلية العمارة والتصميم، وجامعة الملك سلمان في شرم الشيخ بها 4 كليات، وفرع الطور به 7 كليات ، وفرع رأس صدر به 4 كليات، ولدينا 57 برنامجا يتم تدريسها في جامعة سلمان قال وزير التعليم العالي، إن هناك إشرافا دقيقا ومنضبطا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على عملية إنشاء جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن التعامل مع الرئيس السيسي بالأيام وليس بالشهور والسنين في مواعيد تسليم الجامعات الجديدة، والرئيس السيسي لا يحب تضييع الوقت.
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