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رياضة

مدير تعاقدات الأهلي يفجر مفاجأة حول انضمام كهربا إلى النادي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:53 م
كهربا
كهربا
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حسام الحارتي
كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي، عن أساليب انضمام محمود كهربا لاعب الزمالك وأفيس البرتغالي السابق إلى صفوف المارد الأحمر .

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " أون سبورت "، أنه تم البدء في انضمام كهربا الى صفوف النادي الأهلي منذ ما يقرب من عشرة أيام عقب احتساب جلسة الحسم الأخيرة مع رينيه فايلر ومدير الكرة بالفريق ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب .

وأكد أمير توفيق أن كافة الأمور كانت تسير بطبيعة ويسر دون التعرض لأي موقف أو مشاكل معلقا :" كهربا سوف يطبق عليه كافة مميزات وقوانين النادي الأهلي بكونه واحدا من أبناء القلعة في الوقت الحالي ".

ونفى أمير توفيق كافة ما تردد حول عدم اقتناع رينية فايلر ورفضه ضم انضمام محمود عبد المنعم "كهربا "، ال صفوف النادي الأهلي قائلا :" النادي الأهلي لا يلتفت إلى الأقاويل لديها منظومة يسير عليها بانتظام ".

وتابع :" صفقة كهربا تم الانتهاء منها يوم الأربعاء ولكن تم الترتيب على إعلان الصفقة يوم الجمعة عقب انتهاء جلسة المفاوضات مع سيد عبد الحفيظ وكهربا ووالده قبل التوقيع ".
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